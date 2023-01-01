Елена Синица Пермское УМВД начало проверку по заявлению женщины, сбитой детьми на электросамокате У женщины остались ушибы руки и ноги Поделиться Твитнуть

ГУ МВД России по Пермскому краю начало проверку по заявлению женщины, которую сбили дети на электросамокате.

Специалисты отделения полиции Мотовилихинского района приняли заявление, устанавливаются обстоятельства происшествия. По словам пострадавшей, всё случилось 28 марта около 16:00 на аллее по ул. Крупской, в районе автобусной остановки «Ушинского».

«На меня сзади наехали подростки на электросамокате, причём так удачно попали мне между ног, что ссадины от самоката у меня спереди. Конечно, никаких извинений. Одного из детей прохожие опознали как ученика местной школы. Пришлось написать заявление в полицию, правда, одну, дорогую для меня, вещь это уже не спасёт», — сообщила женщина perm.aif.ru.





У женщины остались ушибы руки и ноги, ей пришлось идти в травмпункт.

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