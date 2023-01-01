Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В Пермь приезжает победительница телеконкурса «Большая опера» Продолжается Год Рахманинова в Пермской филармонии Поделиться Твитнуть

Пермская краевая филармония

Первого апреля мир торжественно отметит 150-летие со дня рождения Сергея Рахманинова — величайшего музыкального гения ХХ века. В этот день в Органном зале Пермской филармонии состоится вечер вокальной музыки: с программой «Романсов музыка светла...» (6 +) выступит лауреат международных конкурсов, солистка Московского театра «Новая опера» Ксения Нестеренко.

Ксения Нестеренко! Поклонники классического вокала начинают радостно улыбаться при одном её упоминании. Её подвижное, струящееся лирическое сопрано, обаяние, искренность и артистизм покорили жюри популярного телеконкурса «Большая опера»: в 2016 году 19-летняя певица из Саратова стала его победителем. «Чудесная девочка! Это чистейший родничок, который будет звучать ещё много-много лет!», — прокомментировала итоги конкурса народная артистка России Хибла Герзмава.

Ксения Нестеренко — продолжатель большой артистической традиции: она внучатая племянница легендарного русского баса, солиста Большого театра, народного артиста СССР Евгения Нестеренко.

За время, прошедшее после победы на «Большой опере», в жизни Ксении многое изменилось. Она стала солисткой московского театра «Новая опера», приглашённой солисткой многих зарубежных театров, но по-прежнему охотно выступает в родном Саратове и часто гастролирует в российских городах.

Основу программы «Романсов музыка светла…» составили рахманиновские романсы — шедевры камерной вокальной музыки, а также арии из опер русских композиторов. Романсы Рахманинова — лирические и философские, меланхолические и полные радости: «Не пой, красавица при мне» на стихи Пушкина, «Маргаритки» на слова Игоря Северянина, «Сирень», «Здесь хорошо», очень подходящие к времени года «Весенние воды» на стихи Тютчева и многие другие соседствуют с арией Земфиры из оперы Рахманинова «Алеко», ариозо Иоланты их одноимённой оперы Чайковского и ариозо Снегурочки из оперы Римского-Корсакова.

В дуэте с певицей выступит пианист Александр Анасенко, лауреат всероссийских и международных конкурсов.

Этот концерт — часть большой программы Пермской филармонии, посвящённой Году Рахманинова. 4 апреля рахманиновскую тему продолжит пианист Иван Бессонов (6 +), 6 апреля с «Всенощным бдением» (6 +) выступит Уральский государственный камерный хор, а в июне музыка Рахманинова будет звучать на фестивале «Владимир Спиваков приглашает…» (6+).

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