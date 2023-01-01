Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Путеводная музыка Концертный сезон Пермской филармонии посвящён юбилею Сергея Рахманинова Поделиться Твитнуть

Нынешний год объявлен в России Годом Рахманинова; в Перми юбилей великого композитора совпал ещё и с юбилеем города, и музыкальные события органично вписались в общую программу празднования 300-летия. Театры и концертные площадки, ученические и индивидуальные камерные проекты — везде звучит рахманиновская музыка; однако наиболее активно юбилей композитора, 150-летие со дня рождения которого весь мир будет отмечать 1 апреля 2023 года, отражается в программе Пермской краевой филармонии. На протяжении всего сезона рахманиновская тема здесь доминирует.

Фото: Пресс-служба Пермской краевой филармонии

Галина Кокоулина, директор Пермской краевой филармонии, заслуженный работник культуры России:

— Филармония подготовила к знаковому юбилею насыщенную концертную афишу, которая охватывает разные грани творчества гениального композитора и предлагает встречи с выдающимися исполнителями современности, солистами и коллективами филармонии, а также музыкальные премьеры и особые фестивальные программы, посвящённые творчеству Сергея Васильевича Рахманинова.

Год Рахманинова Пермская филармония открыла ещё 16 октября 2022 года концертной программой «Светлый праздник» (6+). Сюита №1 и Сюита №2 для двух фортепиано Рахманинова не так часто звучат на концертной сцене, да ещё в один вечер. Их исполнили в Органном зале солистка филармонии Гульназ Гарипова и её ученик — юный пермский виртуоз Лев Бакиров, стипендиат международного фонда им. Сергея Рахманинова (Швейцария), благо­творительного фонда «Новые имена», ныне учащийся средней специальной школы им. Гнесиных (Москва). Трогательный дуэт «пермской Белоснежки» Гульназ Гариповой и совсем маленького Лёвы Бакирова, этакого музыкального Знайки, всегда пользуется огромным успехом у меломанов, а в этот раз они исполняли сложную программу с особым чувством, что сделало этот концерт одним из ключевых событий рахманиновского сезона.

Особым сюжетом, продолжающимся весь сезон, стал парад пианистов. В октябре его открыла Екатерина Мечетина, которая посвятила второе отделение своей сольной программы (6+) фортепианным транскрипциям Рахманинова. С присущими ей мастерством, живостью и эмоциональностью Мечетина исполнила сочинения разных эпох, стран и жанров: Баха, Шуберта, Бизе, Мендельсона, Чайковского; музыку оперную, танцевальную, камерную, оркестровую, — переложенные Рахманиновым для фортепиано, демонстрируя вкус и эрудицию и подчёркивая особый рахманиновский подход к фортепианному исполнительству.

В ноябре кульминацией сольного концерта Дмитрия Маслеева (6+) стало исполнение фортепианной Сонаты №2 Рахманинова. Победитель XV Международного конкурса им. Чайковского покорил слушателей глубиной прочтения произведения, особой «концертностью» музыкального языка и богатством тембровых красок.

Парад пианистов продолжило выступление народного артиста России Николая Луганского (6+) 8 декабря. У каждого выдающегося исполнителя своя история взаимоотношений с Рахманиновым, и Луганский — не исключение. «Впервые я сыграл Рахманинова, когда мне было девять лет, — рассказывает музыкант. — С тех пор он занимает особое место в моей жизни. Музыка Рахманинова очень разнохарактерная: она может быть и дуновением ветра, и течением реки… Самые сильные человеческие чувства необычайно точно выражены в его музыке».

Чем ближе юбилейная дата, тем больший размах приобретает рахманиновская тема в событиях Пермской филармонии. Особой страницей празднования 150-летия Сергея Рахманинова в Перми станет XII фестиваль Дениса Мацуева (6+), который стартует 1 марта. За три фестивальных дня прозвучат шесть произведений Рахманинова, в том числе два из четырёх его фортепианных концертов — №1 и №4, а также «Рапсодия на темы Паганини». В программе фестиваля — всё разнообразие рахманиновского творчества: от симфонической фантазии «Утёс» до романсов.

Денис Мацуев, народный артист России:

— Музыка Сергея Рахманинова — это Россия. Когда ты её слышишь, ты представляешь огромные просторы нашей страны, эту природу, эти леса…

В масштабах России одним из важнейших событий юбилейного рахманиновского сезона станет Второй Международный конкурс пианистов, композиторов и дирижёров имени Сергея Рахманинова, который пройдёт в июне, а Пермская филармония представляет своим слушателям лауреатов первого конкурса (2022 год) — пианистов Ивана Бессонова и Александра Ключко, которые поделили первую премию.

29 марта Александр Ключко в сопровождении легендарного Государственного академического симфонического оркестра России имени Евгения Светланова под управлением Дмитрия Юровского исполнит Концерт для фортепиано с оркестром №1 Сергея Рахманинова, так что меломаны смогут сравнить интерпретации концерта, предложенные Денисом Мацуевым и Александром Ключко. Вся программа концерта (6+) будет «рахманиновской»: во втором отделении ГАСО исполнит грандиозную Симфонию №3. Сам Рахманинов считал это произведение, созданное в поздние годы, одним из лучших в своём творчестве. Покинув родину, многое пережив, Рахманинов постарался вложить в эту музыку прошлое, настоящее, будущее.

4 апреля завершится «парад пианистов» нынешнего концертного сезона: на сцене Органного зала Пермской филармонии второй победитель Первого конкурса имени Рахманинова Иван Бессонов исполнит цикл рахманиновских прелюдий (6+). Созданные два года спустя после знаменитого Второго фортепианного концерта, 10 прелюдий обнаруживают тематическое и интонационное сходство с концертом. Вместе с тем в некоторых пьесах цикла находят отражение и новые мотивы, расширяющие образную сферу рахманиновского творчества.

В день рождения Рахманинова, 1 апреля, в Органном зале филармонии прозвучат его романсы, выступит солистка театра «Новая опера», победительница телепроекта «Большая опера», лауреат международных конкурсов Ксения Нестеренко с программой «Романсов музыка светла» (6+).

Коллективы Пермской филармонии тоже готовят специальные юбилейные события. Уральский государственный камерный хор 6 апреля впервые исполнит «Всенощное бдение» Рахманинова (6+). Интерес к церковному пению, к искусству Древней Руси был для Рахманинова не случайным. В конце первого года Первой мировой войны Рахманинов начал сочинять «Всенощное бдение», завершённое им в начале 1915 года. «Быть может, никогда ещё Рахманинов не подходил так близко к народу, его стилю, его душе, как в этом сочинении. А может быть, именно это сочинение говорит о расширении его творческого полёта, о захвате им новых областей духа и, следовательно, о подлинной эволюции его сильного таланта», — писал один из критиков того времени.

Многолетней традицией Пермской филармонии стало завершение концертного сезона в июне фестивалем «Владимир Спиваков приглашает...» (6+), и нынешний сезон не станет исключением. Фестиваль, который пройдёт в этом году в 14-й раз, как и весь сезон, будет сконцентрирован на музыке Рахманинова. 6 июня фестиваль откроет Третий фортепианный концерт, написанный летом 1909 года, — одна из вершин рахманиновского творчества. С Национальным филармоническим оркестром России (НФОР) под управлением маэстро Владимира Спивакова выступит пианистка Екатерина Мечетина — она открывала «рахманиновский» филармонический концерт в Перми. Она его и завершает.

8 июня НФОР исполнит Первый фортепианный концерт, на сей раз с солистом Александром Гиндиным. Таким образом, на протяжении сезона Первый концерт прозвучит целых три раза; к версиям Мацуева и Ключко добавится прочтение Гиндина, вот только сравнивать на сей раз будет сложно: Гиндин выбрал редко исполняемую первую редакцию сочинения. Кроме того, в программе фестиваля — «Три русские песни», «Рапсодия на тему Паганини» и мрачные, мистические «Симфонические танцы».

Так завершится рахманиновский сезон в Пермской филармонии, но не завершится рахманиновская тема — ведь она вечная.

Галина Кокоулина:

— Год Рахманинова в России обязательно продолжится летом и возобновится осенью. Музыка величайшего гения является той путеводной звездой, которая способна согреть душу, подарить надежду и веру, наполнить сердце каждого человека любовью.

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