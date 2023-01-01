Алёна Бронникова Ну улице Героев Хасана открылись «Пермские термы» Вход в заведение разрешён только совершеннолетним Поделиться Твитнуть

Крытый бассейн "Пермских терм" / фото: tourister.ru

В Перми состоялось открытие одного из самых ожидаемых проектов — крупнейшего в регионе оздоровительного комплекса по ул. Героев Хасана, 42в. По данным сайта «Туристер», свою работу он начал в субботу, 25 марта.

Комплекс состоит из шести бассейнов, в том числе под открытым небом, кабинетов SPA, 17 видов бань и саун и зон отдыха.

Для входа действует единый базовый тариф — 3 тыс. руб. За дополнительную плату предоставляются полотенца, халаты, веники, услуги парильщиков, массажистов и пр. Цена допуслуг — от 300 руб. до 3,7 тыс. руб.

Как рассказал «Новому компаньону» сотрудник терм, посещение заведения с детьми пока не предусмотрено: «Мы хотели бы просто поработать в режиме 18+, потому что многие хотят отдохнуть от детей, а там развлечений нет, детям будет скучно».

До 25 числа также проводились тестовые открытия заведения, куда допускались специально приглашённые лица. Сейчас термы открыты для всех и работают в обычном режиме: ежедневно с 09:00 до 23:00, санитарный день — каждый первый вторник месяца. Об открытии люди «узнают из своих источников». Сколько человек уже посетило термы, в комплексе ответить не смогли, но отметили, что «гости приходят». Официальная реклама об открытии будет запущена 1 апреля.

Ранее «Новый компаньон» писал о скором открытии терм. С 11 марта организация объявляла о наборе сотрудников.

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