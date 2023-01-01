На реках Прикамья началось самое ранее в истории наблюдений половодье 30 марта сформируются первые пики паводка Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Аномально тёплая погода в Пермском крае (на 6-9˚ выше нормы), а также дожди привели к интенсивному таянию снега и началу весеннего половодья на реках бассейнов Обвы, Сылвы, Иньвы, Тулвы, на Быстром Таныпе, Буе и других. Об этом сообщили в ГИС-Центре ПГНИУ.

Наиболее резкий рост уровня воды отметил пост реки Быстрый Танып — Чернушка (со 111 см 26 марта до 274 см 29 марта) и на Обве в Карагае (с 51 см 25 марта до 233 см 29 марта). В Слудке уровень воды вырос на 151 см, на Иньве в Кудымкаре — на 116 см, на Сылве в Кунгуре — на 104 см. Ожидается, что на этих реках 30 марта сформируются первые пики половодья — самые ранние в истории наблюдений.

В целом такое раннее начало половодья на реках южной части края будет способствовать увеличению его продолжительности и снижению максимальных уровней, которые в итоге могут оказаться одними из самых низких в истории наблюдений.

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