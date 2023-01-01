Объём экспорта из Пермского края за год увеличился почти на 32% Импорт увеличился почти на 28% Поделиться Твитнуть

В Пермском крае подвели итоги внешнеторгового оборота, который по результатам 2022 года составил почти 11,5 млрд долларов. По сравнению с 2021 годом, он увеличился на 30,7% (+2,7 млрд долларов). Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Экспорт вырос на 32% и составил 10,4 млрд долларов, импорт увеличился почти на 28% – более 1 млрд долларов.

При этом, начиная с 2020 года в регионе фиксируется рост объёма экспортных поставок. Так, если в 2020 году предприятия-экспортёры Прикамья отгрузили своей продукции за рубеж на 4,4 млрд долларов, то в 2021 году этот показатель вырос почти на 80%, достигнув 7,9 млрд долларов.

В товарной структуре экспорта Пермского края за 2022 год преобладали производство и поставка удобрений, товары топливно-энергетического комплекса, химической промышленности, лесопромышленного комплекса, машиностроения.

Продукция пермских производителей поставлялась в 133 страны мира, в числе которых Бразилия, Китай, Казахстан и другие.

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