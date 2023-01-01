В Перми 30 марта пройдёт расширенный приём семей участников СВО Прийти можно с 15:00 до 18:00 по адресу ул. Сибирская, 59 Поделиться Твитнуть

Юлия Усольцева

В Перми 30 марта в Едином центре поддержки семей участников СВО пройдёт расширенный приём граждан. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Консультации проведут специалисты минтербеза, военкомата Пермского края, военной прокуратуры, соцзащиты, Госюрбюро, Центробанка, представитель военного госпиталя в Перми, судебные приставы краевого ГУФССП России, а также представители Отделения социального фонда России по Пермскому краю. Приём пройдёт с 15:00 до 18:00 по адресу ул. Сибирская, 59 (Дом офицеров Пермского гарнизона).

Напомним, Единый центр поддержки семей мобилизованных начал работу 17 ноября 2022 года. Получить здесь социальную, консультационную и юридическую помощь можно каждый вторник и четверг.

Кроме того, с 17 февраля во всех территориях Прикамья созданы центры поддержки «Помощь здесь».

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