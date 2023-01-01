Оборот общепита в Пермском крае снизился на 5,4% Снижение продемонстрировал и оборот розничной торговли в целом Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Оборот розничной торговли в Пермском крае в январе-феврале 2023 года сложился в сумме 110,6 млрд руб., что в сопоставимых ценах составляет 96,5% к соответствующему периоду прошлого года. Об этом сообщает Пермьстат.

При этом доля непродовольственных товаров составила 51,3%, доля пищевых продуктов (включая напитки и табачные изделия) — 48,7%.

Оборот розничной торговли края за исследуемый период на 97,3% формировался торгующими организациями и ИП, осуществляющими деятельность вне рынка, соответственно, доля продажи товаров на розничных рынках и ярмарках составила 2,7%.

Оборот общественного питания в Прикамье в январе-феврале 2023 года сложился в сумме 4 млрд 770,8 млн руб., что в сопоставимых ценах на 5,4% ниже уровня прошлого года.

Объём товарных запасов в организациях розничной торговли на 1 марта 2023 года составил 43 млрд 107,5 млн руб. (соответствует 44 дням торговли).





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