Елена Синица За февраль жители Пермского края взяли 1321 автокредит Показатель немного ниже, чем в январе Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

За февраль 2023 года жители Пермского края взяли 1321 автокредит. Это на 5,2% меньше, чем месяцем ранее (в январе — 1394). Такие данные приводит Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

С таким показателем регион занимает 11-е место среди субъектов страны по динамике выдачи автокредитов.

В целом по стране количество выданных автокредитов (на новые автомобили и автомобили с пробегом) в феврале 2023 года составило 52,6 тыс. ед., символически снизившись по сравнению с предыдущим месяцем на 0,8% (в январе — 53 тыс. ед.).

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