Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Пасхальный фестиваль возвращается в Пермь Валерий Гергиев снова станет гостем Пермской филармонии Поделиться Твитнуть

Пермская краевая филармония

Хорошая новость для всех любителей симфонической музыки: 26 апреля 2023 в 19:00 на сцене Пермского театра оперы и балета выступит Симфонический оркестр Мариинского театра (Санкт-Петербург) под управлением народного артиста России Валерия Гергиева.

Концерт (6 +) пройдёт в рамках Московского пасхального фестиваля, партнёром которого в нашем регионе является Пермская краевая филармония. Начинающийся в Москве в день празднования Пасхи — 16 апреля — фестиваль отправляется в гастроли по России на специальном поезде. Прославленный оркестр Мариинского театра выступает далеко не в каждом городе, однако Перми в этом году повезло. В прошлом году такого концерта не было, но Валерий Абисалович, считающий Пермский край стратегически важной территорией в музыкальной и театральной жизни России, не мог не выступить здесь в год 300-летнего юбилея Перми.

Московский Пасхальный фестиваль — один из крупнейших музыкальных фестивалей в России, который собирает вместе сотни тысяч людей, влюблённых в искусство и музыку. Он проводится по благословлению Его святейшества патриарха Московского и всея Руси Кирилла при поддержке правительства Москвы и Министерства культуры Российской Федерации; в этом году фестиваль пройдёт с 16 апреля по 9 мая и состоится уже в 22-й раз. Ежегодно в нём принимают участие звёзды классической музыки со всего мира. В программе фестиваля — симфоническая, камерная и хоровая музыка, а также непременно колокольные звоны.

Художественным руководителем и автором идеи Московского Пасхального фестиваля народный артист России, художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев, ярчайший представитель петербургской дирижёрской школы.

Пермские меломаны уже знают, что симфонический концерт Пасхального фестиваля — всегда сюрприз: его программа становится известна буквально накануне, а иногда и в день выступления. Нынешний концерт — не исключение, однако независимо от того, какие произведения прозвучат, само имя Валерия Гергиева — гарантия того, что программа будет интересной, а симфонический вечер — выдающимся.

Пермская краевая филармония, понимая, что любителей симфонической музыки в Прикамье гораздо больше, чем мест в зрительном зале Пермского театра оперы и балета, организует прямую трансляцию концерта в системе виртуальных концертных залов и в Органном зале.





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