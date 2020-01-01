Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Пасхальные подарки Валерия Гергиева Подписано соглашение о сотрудничестве между Пермским краем и Мариинским театром Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство культуры Пермского края

Симфонические концерты оркестра Мариинского театра в Перми в рамках Московского Пасхального фестиваля — это уже традиция. Без них и Пасха — не Пасха. Всем уже привычна и никого не удивляет внезапность появлений и исчезновений Валерия Гергиева и его коллектива: сначала известна дата концерта, затем, уже незадолго до этой даты, становится известно время его начала, и лишь в день концерта объявляется программа. Бывало, что концерт начинался в 13.00 и даже в 11.00; бывало, что в этот же день у Гергиева с оркестром ещё вечерний концерт где-нибудь в Москве или Санкт-Петербурге, а то и два…

Но концерт нынешнего года, прошедший 30 апреля в Большом зале филармонии, стал исключением из этого правила. Гергиев провёл в Перми целый день, дал два концерта. Этот царский подарок — не прихоть и не случайность: теперь Пермский край и Мариинский театр, которым Гергиев руководит, — стратегические партнёры.

Партнёрство, которое зарождалось не вчера и крепло годами, отныне становится официальным: соответствующий договор подписали художественный руководитель —директор Мариинки Валерий Гергиев и губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Это не первая встреча главы Прикамья с великим дирижёром: в декабре прошлого года в Санкт-Петербурге Дмитрий Махонин и Валерий Гергиев уже обсудили возможность развития культурных связей между театром и регионом.

Видимо, перспективы понравились обеим сторонам: в рамках очередной рабочей встречи 30 апреля было заключено соглашение о сотрудничестве на два года. Среди совместных проектов, предусмотренных соглашением, — организация обменных гастролей творческих коллективов и исполнителей Пермского края и Мариинского театра, совместные проекты и театральные постановки, обмен опытом работы по всем направлениям деятельности в сфере музыки и театра, организация стажировок, проведение мастер-классов с участием ведущих деятелей культуры и искусства.

Партнёрские отношения предусматривают ещё и неформальную помощь и обмен важной информацией. Так, на церемонии подписания соглашения Дмитрий Махонин рассказал

о посещении Мариинского театра, которое он считает очень важным в связи с планами пермского театрального строительства.

Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края:

— Я осмотрел новую сцену Мариинки: как всё обустроено с технической точки зрения. Это большой и важный проект для культурной жизни страны. Так как сейчас в рамках проекта «Пермь-300» мы проектируем новую сцену Пермского театра оперы и балета, для нас важно узнать об успешном опыте других, чтобы не наделать ошибок, и мы благодарны руководству Мариинского театра за то, что они нас консультируют и помогают.

Действующая сцена Пермского театра оперы и балета является одним из домов Мариинского театра — во время Великой отечественной войны он, называвшийся тогда театром им. Кирова, находился в эвакуации в Перми.

Многие театральные деятели впоследствии остались в Перми, и их опыт и талант стали основой для создания нашей балетной школы.

Сегодня мы договорились с маэстро Гергиевым о том, что будем развивать наши культурные связи. У нас хорошие традиции и амбициозные планы на будущее. Например, в этом году в рамках «Пермь-300» мы начнём строить музыкальную школу для одарённых детей и хотим, чтобы у них была возможность получать опыт и учиться мастерству у великих культурных деятелей Санкт-Петербурга.

Валерий Гергиев провёл в администрации губернатора Пермского края более часа. Он внимательно изучал проекты краевой музыкальной школы, новой сцены Пермского театра оперы и балета, реконструкции Большого зала филармонии.

Валерий Гергиев, художественный руководитель — директор Мариинского театра:

— Такой истории взаимоотношений — нет, даже родства, — как у наших театров, не найти, и мы это просто не имеем права забывать. У нас уже много планов, в том числе большие перспективы для сотрудничества во имя воспитания будущих поколений музыкантов. Перми сейчас нужна очень умная программа, которая будет опираться на то, что вы уже делаете на высоком уровне. Например, фестиваль Дягилева, который является не только вашей гордостью — мы все многим обязаны этому человеку.

У нас есть много тем, которые мы будем обсуждать на следующих встречах. И в прошлую встречу с Дмитрием Николаевичем, и сегодня мы обсудили, по каким направлениям мы планируем взаимодействовать, но ещё о многом нам предстоит поговорить. Надеюсь, что примерно через год мы встретимся и будем говорить уже о конкретных результатах сотрудничества.

Историческая связь Мариинки и Пермского театра оперы и балета продолжается и сегодня. Выпускники Пермского хореографического училища, перенявшего традиции ленинградской балетной школы, ежегодно пополняют труппу пермского театра, ведущие солисты Мариинки выступают на пермской сцене, а пермской балетной труппой уже традиционно руководят ленинградские и петербургские хореографы: легендарный Николай Боярчиков, мастер авторского балета Алексей Мирошниченко, а сегодня — Антон Пимонов, в прошлом артист и хореограф из Мариинского театра.

Соглашение о сотрудничестве — отличный задел на будущее, но визит оркестра Мариинского театра и Валерия Гергиева стал плодотворным уже сейчас. В рамках Московского Пасхального фестиваля оркестр дал два больших симфонических концерта. Программы и солисты были совершенно разные. В первом концерте, который состоялся 30 апреля в 15.00 и был адресован врачам, сражающимся с пандемией ковида, солировал скрипач Павел Милюков, выпускник детской музыкальной школы № 1 и любимейший музыкант пермяков, которые продолжают ревниво следить за его профессиональным ростом и переходом в статус мировой звезды.

Во втором концерте, в 19.00, солировал другой музыкант международно-звёздного статуса — любимец Зальцбурга пианист Даниил Трифонов. «Послеполуденный отдых фавна» Дебюсси, Третий концерт для фортепиано с оркестром Рахманинова и Пятая симфония Прокофьева — могучая программа, наилучший способ показать Гергиева как поистине великого дирижёра, мастера собрать, выстроить и донести до публики самую сложную, многослойную, многосмысловую музыку.

«Послеполуденный отдых фавна» настроил зал на импрессионистическое восприятие музыки в её сиюминутности, и после этого даже в эпохальном опусе Прокофьева чувствовались лёгкость и витальность. Кульминацией и самым эффектным эпизодом концерта был, конечно, фортепианный Рахманинов в исполнении Трифонова, у которого возникали трогательные, заставляющие зрителей затаить дыхание дуэты с флейтой и другими духовыми. Трифонов — музыкант тонкий, интеллигентный, и оркестр ему соответствовал со всей возможной деликатностью.

Вечерний концерт транслировался онлайн на сайте Пермской филармонии и в виртуальных концертных залах Пермского края, и неизвестно, кто кому должен был завидовать: Большой зал — виртуальным, зрители которых могли рассмотреть дирижёра, пианиста и оркестрантов во всех деталях, или виртуальные залы — Большому, где публика присутствовала на живом чуде рождения музыки.

Московский Пасхальный фестиваль продолжается, и в нём впервые принимают участие пермяки. Уральский государственный камерный хор Пермской краевой филармонии по личному приглашению Валерия Гергиева отправится в столицу, где ему доверено право 3 мая открыть хоровую программу фестиваля в Храме Христа Спасителя.

Вечерний концерт транслировался онлайн на сайте Пермской филармонии и в виртуальных концертных залах нацпроекта «Культура», и неизвестно, кто кому должен был завидовать: Большой зал — виртуальным, зрители которых могли рассмотреть дирижёра, пианиста и оркестрантов во всех деталях, или виртуальные залы — Большому, где публика присутствовала на живом чуде рождения музыки.

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