Елена Синица На месте Uniqlo в ТРЦ «Планета» откроют турецкий магазин Также отдел появится и в ТРК «Спешиlove» Поделиться Твитнуть

На месте магазина японского бренда Uniqlo в ТРЦ «Планета» появится магазин турецкого бренда одежды и аксессуаров LC Waikiki. Об этом пишет издание «Текст» со ссылкой на пресс-службу ТРЦ «Планета».

Также этот бренд будет представлен в ТРК «Спешиlove». Здесь он разместится на месте ушедшего H&M.

Когда именно откроются отделы, на данный момент неизвестно.

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