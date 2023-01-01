В Пермском крае в выходные может потеплеть до +14 градусов А в соседней Свердловской области — до +18˚ Поделиться Твитнуть

Фото из архива ИД "Компаньон"

Как сообщили в ГИС-Центре ПГНИУ, похолодание в Пермском крае в ночь на 29 марта оказалось слабее ожидаемого. Лишь в Гайнах было -12,4˚, в Перми минимум составил -4,9˚. Дневной прогрев сегодня будет слабым — от 0…+5˚ , в Перми до +3˚. Таким образом, среднесуточная температура вернётся к климатической норме после пяти дней аномального тепла.

Однако уже завтра днём температура воздуха снова начнёт подниматься, и с ожидаемым мощным выносом тропического воздуха на Средний Урал в ближайшие выходные (более вероятно 2 апреля) столбики термометров на юге Прикамья могут показать +12…+14˚, а в соседней Свердловской области даже +18˚.

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