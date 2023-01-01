В Кудымкарском округе Прикамья обрушилась дорога Повреждению дорожного полотна способствовали талые воды Поделиться Твитнуть

фото: Вконтакте / "Добрый Кудымкар"

В селе Пешнигорт Кудымкарского муниципального округа Пермского края произошёл провал на дороге. Об этом со ссылкой на местных жителей сообщает ВЕТТА.

Обрушению дорожного полотна способствовали талые воды. Люди обратились к заместителю главы МО с просьбой обратить внимание на проблему. Она их волнует особенно, потому что по этой дороге ездит школьный автобус.

Напомним, ранее в Перми произошло несколько провалов на городских улицах.

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