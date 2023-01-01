Алёна Бронникова В Перми в 2023 году в рамках нацпроекта отремонтируют 14 участков дорог Ещё восемь сданы досрочно Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

На текущий год в Перми запланирован ремонт 22 объектов улично-дорожной сети. Часть из них закончили досрочно, в 2022 году. К остальным работам подрядчики приступят как только позволят погодные условия, сообщает мэрия Перми.

В администрации напомнили, что в регионе реализуется нацпроект «Безопасные качественные дороги», в рамках которого на ремонт дорог в краевой столице заключены муниципальные контракты на сумму 731,7 млн рублей. Общая площадь ремонтируемых участков составит 334,7 тыс. кв. м, кроме того, будут отремонтированы три светофора по ул. Карпинского.

«Ремонт 10 объектов из этого списка начался досрочно, ещё в прошлом году. На восьми из них работы уже завершены. Это участки Паркового проспекта, дороги на Гамово, ул. Рабочей, Заборной, Александра Невского, Индустриализации, Работницы и Бушмакина. Оставшиеся 14 объектов отремонтируют в этом году», — отметили в пресс-службе горадминистрации.

Ранее мэр Перми Алексей Дёмкин поделился планами по ремонту дорог в 2023 году. Он написал в своём telegram-канале о том, что работы будут проводиться на тех участках, состояние которых в прошлом году больше всего вызывало жалоб местных жителей.

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