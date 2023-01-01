Мэрия Сочи выплатит 180 тысяч рублей жительнице Кунгура за падение с обрыва Истица просила почти вдвое больше Поделиться Твитнуть

Жительница Кунгура Пермского края выиграла суд против администрации города Сочи Краснодарского края. С мэрии в пользу истца взыскана компенсация морального вреда в размере 180 тыс. руб.

Как пояснили в пресс-службе Кунгурского городского суда, в котором рассматривалось дело, истица указала в заявлении, что в августе 2022 года, находясь в отпуске на отдыхе в Сочи, в ночное время шла по дороге, где проводился ремонт, при этом ограждений и предупреждающих знаков о работах не было. В момент, когда на встречу ей ехал автомобиль, женщина отошла в сторону и упала в обрыв, получив ушибы и синяки. За причинённые телесные повреждения и нравственные переживания женщина просила взыскать с виновных 300 тыс. руб.

Суд установил, что обязанность по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения, в том числе указанного истцом участка дороги, лежит на мэрии Сочи, и обязал власти курортного города выплатить кунгурячке 180 тыс. руб.

Решение суда пока не вступило в законную силу.

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