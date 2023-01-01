Жителя Перми оштрафовали на 150 тысяч рублей за оскорбление президента России Осуждённый в установленный срок погасил задолженность Поделиться Твитнуть

УФССП России по Пермскому краю

Высказывания в интернете для пермского общественного деятеля обернулись административным штрафом. Распространение информации с отрицательной характеристикой личности президента РФ было квалифицировано судом как мелкое хулиганство. С учётом того, что автор резонансного сообщения ранее уже неоднократно привлекался к ответственности за аналогичные деяния, виновный оштрафован на 150 тыс. руб. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП по Пермскому краю.

Судебным приставам решение было предъявлено на исполнение. Должника надлежащим образом уведомили о возбуждении исполнительного производства и предупредили о последствиях уклонения от уплаты штрафа. Отмечается, что гражданин в установленный законом срок задолженность погасил.

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