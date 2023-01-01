Пермский край активно готовится к новому аграрному сезону Поделиться Твитнуть

Фото предоставлено краевым минагро

Подготовке и проведению весенних полевых работ в субъектах Приволжского федерального округа было посвящено отраслевое совещание, которое состоялось в Уфе в конце прошлой недели.

Совещание провёл замминистра сельского хозяйства России Андрей Разин с участием главы Башкортостана Радия Хабирова, руководителей региональных отраслевых министерств, а также крупных предприятий АПК региона. Пермский край на встрече представлял министр агропромышленного комплекса Пермского края Павел Носков.

По данным краевого минагро, Прикамье активно готовится к аграрному сезону: сельхозпроизводители проверяют исправность техники, приобретают посадочный материал, горюче-смазочные материалы и удобрения.

Отметим, губернатор Пермского края Дмитрий Махонин уделяет особое внимание развитию сельского хозяйства в регионе. Глава региона неоднократно подчёркивал, что, несмотря на климатические условия, агроотрасль становится значимой для региональной экономики. На её развитие и поддержку в целом ежегодно направляется более 3 млрд руб. Губернатор отметил, что региональное правительство заинтересовано подходить более гибко к мерам поддержки и оказывать содействие аграриям с учётом обратной связи от представителей отрасли.

«Основная задача, которую поставил перед нами губернатор Прикамья, — раньше довести средства до сельхозпроизводителей, — отметил Павел Носков. — В этом году мы опережающими темпами предоставляем субсидии, чтобы к началу весенне-полевых работ аграрии были обеспечены средствами».

По его словам, завершены выплаты «погектарной» поддержки по зерновым и зернобобовым культурам, на этой неделе заканчивается приём заявок от производителей сырого молока по получению господдержки, предоставлены субсидии на приобретение сельхозмашин в лизинг и ещё по нескольким направлениям.

Всего в Прикамье действует более 30 мер господдержки сельскохозяйственной отрасли, которые создают стимулирующие условия как для развития АПК на территории региона, так и для комплексного развития сельских территорий Пермского края.

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