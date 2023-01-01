Пермского контрактника осудили на два года за неявку в часть в период мобилизации Суд постановил наказание считать условным Поделиться Твитнуть

фото: PxHere

Пермский гарнизонный военный суд вынес приговор в отношении военнослужащего войсковой части, дислоцированной в Московской области, за совершение преступления, предусмотренного ч. 3.1 ст. 337 УК РФ.

Судебным следствием было установлено, что уроженец Перми, будучи военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, не вернулся на службу из отпуска в воинскую часть в ноябре 2022 года, то есть в период мобилизации, а остался проживать у родных в Перми. Только в конце ноября военнослужащий добровольно прибыл в военную комендатуру и заявил о себе.

Во время разбирательства мужчина признал вину полностью, в содеянном раскаялся.

Суд, с учётом всех обстоятельств, приговорил военнослужащего к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года.

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