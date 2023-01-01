Пермский депутат Радмир Габдуллин может войти в состав Молодёжного парламента при Госдуме РФ Соответствующий проект постановления внесён в Заксобрание Поделиться Твитнуть

Радмир Габдуллин

Пресс-служба Законодательного собрания Пермского края

Комитет по социальной политике Заксобрания Прикамья предложил направить в состав Молодёжного парламента при Государственной думе РФ депутата Радмира Габдуллина. Как сообщили в пресс-службе ЗС, планируется, что проект постановления будет рассмотрен на заседании краевого парламента в апреле.

Напомним, 16 марта 2023 года был образован Молодеёжный парламент при нижней палате Федерального Собрания. Его цель — содействие законодательной деятельности Госдумы в области регулирования прав и интересов молодёжи.

Согласно Положению, в состав Молпарламента входят депутаты законодательных органов субъектов РФ, представители молодёжных организаций партий, образовавших фракцию в Госдуме, депутаты органов местного самоуправления муниципальных образований и представители органов студенческого самоуправления.

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