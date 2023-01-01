Елена Синица Пермь оказалась в аутсайдерах по уровню решения проблем жителей Также краевая столица в антилидерах и по ответам в срок Поделиться Твитнуть

Пермь

Константин Долгановский





Во вторник, 28 марта, на Совете глав муниципальных образований глава минсвязи региона Пётр Шиловских доложил об итогах работы портала «Управляем вместе».





По его словам, с января по март 2023 года на портале зафиксировано почти 15 тыс. обращений жителей. Топ проблем — зимнее содержание дорог, вопросы освещения, несанкционированные свалки. Среднее время ответа на обращение граждан на данный момент превышает пять рабочих дней.





При этом удалось решить уже 11 тыс. проблем, удовлетворенность ответами составляет более 96%, говорит Шиловских. Он также отметил, что в общем и целом доля обращений снижается, хоть и совсем незначительно.





Также Шиловских представил информацию о лидерах и аутсайдерах среди муниципалитетов по уровню решения проблем. В лидерах — Березники, Чайковский, Суксунский, Верещагинский и Чернушинский городские округа. Хуже других справляются с решением жалоб жителей Пермь, Лысьва, Губахинский и Александровский муниципальный округа.





«В этих муниципалитетах доля решённых проблем менее 80%. Уважаемые главы, обратите внимание на эти показатели, командам нужно скорректироваться», — сказал Пётр Шиловских.





Страдает и дисциплина, отмечает он. Например, в антилидерах по ответам в срок в 2023 году оказались Горнозаводский и Октябрьский ГО, Пермский МО. К 15 марта в списке антилидеров Пермь, Кудымкарский и Ильинский МО — здесь с ответами просрочили более чем на три дня.

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