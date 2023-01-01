Андрей Стрельцов «Амкар» хочет выйти в первую лигу уже в этом году Об этом руководство клуба сообщило на сегодняшней пресс-конференции Поделиться Твитнуть

ФК «Амкар»

Второго апреля возобновится сезон во второй футбольной лиге. Этому событию руководители пермского ФК «Амкар» посвятили пресс-конференцию.

Главный тренер команды Рустем Хузин подвёл итоги тренировочных сборов и зимнего трансфертного окна. По его мнению, все запланированные задачи были выполнены. В межсезонье были подписаны два новых нападающих. ​ Команда к началу официальных игр готова.

​Было также объявлено, что букмекерская компания LEON получила статус официального партнёра клуба до конца сезона. ​ Теперь логотип компании появится на игровой форме футболистов и в брендинге стадиона. ​

Президент ФК «Амкар» Валерий Чупраков подтвердил стремление клуба в этом году выйти в первый дивизион отечественного футбола. «Для это есть все возможности», — заверил Чупраков.

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