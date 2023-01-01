Алёна Бронникова Пермская КСП обнаружила рост нарушений в ходе исполнения бюджета города Нецелевое использование денег в 2022 году было выявлено на 3,5 млн рублей Поделиться Твитнуть

Председатель Контрольно-счётной палаты Перми Мария Батуева

Константин Долгановский

Контрольно-счётная палата Перми в ходе контрольных проверок в 2022 году выявила более 15 тыс. нарушений на сумму почти 3 млрд рублей. Больше всего случаев было зафиксировано в сфере управления и распоряжения муниципальной собственностью — в количестве 11 тыс. Об этом на заседании гордумы сообщила председатель Контрольно-счётной палаты города Мария Батуева.

Пои сравнению с прошлым годом, количество нарушений выросли на 11,6 тыс. случаев и на 1,8 млрд рублей. В осуществлении закупок показатели улучшились с 746 нарушений до 305. В ходе исполнения бюджета нарушения выросли с одной до двух тысяч, и достигли суммы 647 млн рублей. В их числе нецелевое использование средств, которое выросло с прошлого года до 3,5 млн. Председатель пермской КСП рассказала о выявленных случаях.

«Только в рамках одной проверки использования средств бюджета, затраченных на благоустройство сквера нижней части набережной реки Кама, мы выявили, что 10,3 тыс. объектов не были внесены в реестр муниципального имущества и не поставлены на бухгалтерский учёт. В ходе проверки расходов на строительство детского сада по ул. Плеханова, 63 было установлено приобретение немонтируемого оборудования на сумму 1,7 млн рублей, которые не были предусмотрены локально-сметными расчётами», — рассказала она.

Батуева напомнила, что несвоевременное внесение объектов в муниципальный реестр приводит не только к необоснованным расходам, но и на возможные случаи их кражи и порчи. И рекомендовала администрации провести работу с распорядителями и получателями бюджета, чтобы улучшить показатели.

Часть нарушений была устранена путём утверждения расходных обязательств, представлений необходимых документов. В 2022 году объекты проверок получили два предписания и три представления от КСП и 9 от прокуратуры. Было составлено 8 протоколов об административных правонарушениях, и выписано штрафов на сумму 50 тысяч рублей. 27 виновных привлекли к дисциплинарной ответственности.

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