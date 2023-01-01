Алёна Бронникова В Перми выросли показатели по раскрываемости преступлений Полиция Перми подвела итоги по 2022 году Поделиться Твитнуть

Станислав Кравченко

59.мвд.рф

В Перми за прошедший год повысилось число раскрытых преступлений по сравнению с 2021 годом. На пленарном заседании гордумы с докладом по итогам деятельности правоохранительных органов выступил начальник Управления МВД по Перми Станислав Кравченко.

Он отметил, что в целом количество преступлений повысилось на 0,9%, несмотря на это, значительно снизилось число разбойных нападений, краж и мошенничеств. Каждое третье преступление за год было связано с мошенничеством в информационно-коммуникационной сети. Кравченко подчеркнул, что органы стали более активно раскрывать нарушения. Так, почти каждое четвёртое преступление было раскрыто в течение суток с момента обращения.

«Одним из основных направлений деятельности полиции является раскрытие и расследование преступлений. В 2022 году удалось повысить эффективность работы на территории города. Было окончено расследование почти 7 тыс. уголовных дел, это больше, чем в 2021 году. Общая раскрываемость составила 43,9%» — сообщил руководитель управления.

Борьба с незаконным оборотом наркотиков тоже принесла более высокие показатели по сравнению с предыдущим годом. В 2022-м количество преступлений увеличилось до 2,5 тыс. В течение года была пресечена деятельность трёх наркопритонов, где из незаконного оборота полиция изъяла более 68 кг запрещённых веществ, на 7 кг больше, чем в 2021-м.

В раскрытии преступлений значительную поддержку полиции оказывают народные дружины. Благодаря им, в прошлом году было раскрыто 16 преступлений, составлено более тысячи административных протоколов. Случаи нарушений закона среди детей и подростков тоже показали хорошую динамику — показатели снизились на 24%.

Кравченко считает, что наиболее действенными мерами является профилактика правонарушений. Информирование населения ведётся с помощью радио и телевидения, раздачи листовок, через каналы СМИ. С детьми проводятся мероприятия, где рассказывают об ответственности за преступления и способах борьбы с ними.

В феврале «Новый компаньон» рассказывал о том, что полицейские в Перми задержали партию наркотиков на 380 млн руб.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.