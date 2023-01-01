В Перми полицейские изъяли рекордную партию наркотиков на 380 млн рублей В общей сложности оперативниками пресечён сбыт свыше 167 кг запрещённых веществ Поделиться Твитнуть

В Пермском крае сотрудники регионального управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России пресекли деятельность межрегиональной группы наркодилеров. Как сообщили в пресс-службе полицейского главка, арестованы девять фигурантов из Пермского края, Башкортостана и Удмуртии, Свердловской и Самарской областей.

Как рассказали в ведомстве, задержав летом 2022 года пятерых мелких курьеров, полицейские сначала вышли на трёх крупных межрегиональных поставщиков N-метилэфедрона, которые осуществляли доставку особо крупных партий наркотиков до 10 кг по территории различных субъектов РФ.

А затем сотрудники краевого МВД обнаружили и нарколабораторию. Производство N-метилэфедрона в частном доме наладил житель Перми, мощность предприятия позволяла изготовлять наркотики в промышленных масштабах.

В ходе обысков стражи порядка изъяли 5,5 тыс. литров прекурсоров, оборудование для синтеза и почти 155 кг синтетических наркотиков.

В общей сложности оперативниками пресечён сбыт свыше 167 кг синтетических наркотиков, что является беспрецедентным для Пермского края. Розничная цена на теневом рынке такой партии составляет более 380 млн руб.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.