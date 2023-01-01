Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Пермская певица стала первой лауреаткой новой премии Наталия Ляскова получила премию МХТ им. А.П. Чехова Поделиться Твитнуть

В Международный день театра 27 марта в Московском художественном театре состоялось вручение премии МХТ молодым деятелям искусства, учреждённой в этом году.

В номинации «Опера» лауреатом стала солистка Пермского театра оперы и балета Наталия Ляскова за исполнение партии Юдит в опере Белы Бартока «Замок герцога Синяя Борода» (18+) в постановке Евгении Сафоновой под музыкальным руководством Фёдора Леднёва.





Её соперницами были Альбина Латипова, номинированная за партию Донны Анны в «Дон Жуане» Моцарта в Большом театре, и Алена Верин-Галицкая, номинированная за исполнение произведения современного немецкого композитора Александра Шуберта Star me kitten на Дягилевском фестивале.





В журнале «Компаньон-magazine» в апреле читайте интервью с Наталией Лясковой.

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