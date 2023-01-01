Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Пермская певица стала номинанткой премии МХТ Наталья Ляскова номинирована за партию Юдит Поделиться Твитнуть

Наталия Ляскова

Солистка Пермской оперы Наталья Ляскова стала одной из трёх претенденток на премию МХТ им. Чехова в номинации «Опера». Она номинирована за исполнение партии Юдит в опере Белы Бартока «Замок герцога Синяя Борода» (18+) в постановке Евгении Сафоновой под музыкальным руководством Фёдора Леднёва.

Собственную премию в области искусств Художественный театр учредил в нынешнем году в честь своего 125-летия. Премия направлена на поддержку и популяризацию молодых деятелей искусств до 35 лет, ярко заявивших о себе в 2022 году. Награда вручается в восьми номинациях: «Балет», «Опера», «Литература», «Кино», «Театр», «Современное искусство», «Классическая музыка», «Современная академическая музыка».

Церемония награждения состоится 27 марта 2023 года на Основной сцене МХТ им. А.П. Чехова.

Победители премии в каждой номинации получат возможность один раз в течение года использовать Новую сцену театра для своих творческих проектов. Лауреатам вручат дипломы и статуэтки — уменьшенные копии горельефа «Пловец» работы знаменитого скульптора Серебряного века Анны Голубкиной, а также значки в форме символа театра — легендарной чайки, выполненные из золота и бриллиантов.

Оперу «Замок герцога Синяя Борода» можно будет увидеть в Пермском театре оперы и балета 18 мая.

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