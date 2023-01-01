Елена Синица Посещаемость пермских ТЦ упала на 26% в сравнении с 2019 годом Причина — кризис на потребительском рынке, а также то, что население потратило деньги в начале марта Поделиться Твитнуть

Торговый центр

Константин Долгановский

В первой половине марта 2023 года Mall Index в пермских торговых центрах (изменение количества посетителей на единицу площади торговых центров) сократился на 26%, если сравнивать с докризисным 2019-м. Об этом пишет «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на данные компании Focus Technologies.

Если же сравнивать с показателями 2022 года, то трафик просел на 8%, говорят аналитики компании. Так, в марте прошлого года активность покупателей возросла, говорит руководитель направления исследований и консалтинга Focus Technologies Михаил Васильев. Это было связано с опасениями роста цен, ухода с рынка международных брендов и возникновением дефицита товаров. Он обратил внимание, что потребители совершали нетипичные объёмы покупок.

Кроме этого, он подметил, что предстоящие несколько недель могут стать интересными с точки зрения динамики показателей относительно 2022 года. Во второй половине марта в торговых центрах снижались потоки посетителей. Причина — кризис на потребительском рынке, а также то, что население потратило деньги в начале марта.

«Мы увидим, будут ли показатели текущего года превышать кризисные», — подчёркивает руководитель направления исследований и консалтинга Focus Technologies.

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