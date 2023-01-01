В ночь на среду в Пермском крае резко похолодает до -15 градусов На погоду окажет влияние полярный антициклон Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Как сообщили в Пермском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие часы в Пермском крае начнётся похолодание, дождь перейдёт в снег и усилится ветер. Температура воздуха не поднимется выше +1…+6º, в Перми будет около +5º.

В ночь на среду из-за полярного антициклона осадки прекратятся и значительно похолодает. В большинстве районов края будет −7…−2º, в Перми около −4º, на севере до −15º. Дневной прогрев при ясном небе будет значительным. Столбики термометров поднимутся до +1…+6º, в Перми завтра около +4º.

В четверг, 30 марта, влияние антициклона сохранится в виде малооблачной без осадков погоды. В ночное время температурный фон ожидается без изменений, а днём станет теплее, чем накануне: +5…+10º, в Перми около +8º.

В пятницу потепление продолжится, температурный фон составит ночью −4…+1º, днём +7…+12º при этом солнце затянут тучи и возобновятся небольшие дожди.

По предварительному прогнозу, в выходные ожидается тёплая погода с небольшими отдельными дождями.

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