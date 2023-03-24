ПЦБК реализует программу по модернизации производства гофротары Поделиться Твитнуть

Пресс-служба ПЦБК

Пермская целлюлозно-бумажная компания продолжает модернизацию производственных активов. За последние четыре года на предприятии завершены крупные инвестпроекты «Сила картона» и «Сила бумаги». Сейчас обновление оборудования проходит на площадке производства гофротары.

Гофроцех ПЦБК — один из самых современных в России. Здесь работают три гофроагрегата и 19 производственных линий, выпускается гофроупаковка разной сложности — от обычных 4-клапанных ящиков, до ящиков сложной конфигурации и шоу-боксов. В месяц пермское предприятие производит 24 млн кв. м гофропродукции.

В январе этого года на производстве гофротары ПЦБК установили новую линию многоточечной склейки гофроящиков, которая выпускает уникальную упаковку для решения индивидуальных задач клиентов. Автоматическая фальцевально-склеивающая машина ETERNA E-FOLD позволяет создавать самосборные гофроящики, имеющие до шести точек склейки. Для сравнения: обычный 4-клапанный ящик склеивается в одной точке. Мощность машины составляет 800 тыс. кв. м гофропродукции в месяц.

Помимо запуска новой линии на производстве гофротары ПЦБК провели ряд локальных модернизаций существующего оборудования, направленных на повышение надёжности и производительности и автоматизацию труда.

На двух гофроагрегатах провели ротацию поперечных резок. Эти узлы оборудования отвечают за нарезку полотна гофрокартона на заготовки определённой длины. На агрегате "Фосбер" установили резку аналогичной марки, что позволило увеличить скорость его работы на 15%. Также на агрегате "Оливини", кроме резки, появилась новая система сплайсеров и раскатов, месячная производительность гофроагрегата выросла более чем на 11%.

«С вводом в эксплуатацию новой резки на "Фосбере" мы получили показатели работы оборудования, как у нового гофроагрегата. Замена слайсеров позволяет не останавливать агрегат на смену рулона, это происходит во время его работы», — отмечает начальник участка гофроагрегата ПЦБК Костас ВЕЛЮС.

На сегодняшний день общая сумма вложенных инвестиций уже составила 129 млн руб. По словам директора производства гофротары ПЦБК Андрея Третьякова, часть этапов модернизации пройдена, но ещё многое предстоит сделать. В этом году в компании переходят на новую систему планирования и управления производством, запускают машину для сшивки гофрокоробов проволокой. Кроме того, будет реализован ряд мероприятий по повышению надежности оборудования и снижению технологического отхода. Также увеличение мощности подразумевает приобретение дополнительных производственных линий.

«Мы считаем, что в условиях внешней экономической турбулентности наша компания должна стать не просто островком, а материком надёжности и стабильности для наших сотрудников и клиентов. Для этого на производстве гофротары реализуется масштабная программа модернизации. Часть её этапов мы уже воплотили в жизнь, но ещё многое предстоит сделать», — говорит директор производства гофротары ПЦБК Андрей Третьяков.

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