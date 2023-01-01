Понедельник стал самым тёплым днём марта в Пермском крае 

В Кунгуре столбик термометра поднялся до отметки +14

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весна-погода

Фото: orenburg.media

Понедельник, 27 марта, стал самым тёплым с начала месяца в Прикамье днём благодаря мощному выносу тропического воздуха из Прикаспия через Среднее Поволжье на Урал. Об этом сообщили в ГИС-Центре ПГНИУ.

Теплее всего в крае было в Кунгуре (+13,7˚), в Чайковском было +14˚, в аэропорту Большое Савино +13˚, в Осе +12,5˚, в Перми +10,8˚.

Основной вынос тепла пришёлся на Свердловскую область. Так, в Екатеринбурге состоялся самый тёплый мартовский день в истории наблюдений с температурой +18,1˚

Со вторника в Пермском крае ожидается похолодание. 

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