Понедельник стал самым тёплым днём марта в Пермском крае В Кунгуре столбик термометра поднялся до отметки +14 Поделиться Твитнуть

Понедельник, 27 марта, стал самым тёплым с начала месяца в Прикамье днём благодаря мощному выносу тропического воздуха из Прикаспия через Среднее Поволжье на Урал. Об этом сообщили в ГИС-Центре ПГНИУ.

Теплее всего в крае было в Кунгуре (+13,7˚), в Чайковском было +14˚, в аэропорту Большое Савино +13˚, в Осе +12,5˚, в Перми +10,8˚.

Основной вынос тепла пришёлся на Свердловскую область. Так, в Екатеринбурге состоялся самый тёплый мартовский день в истории наблюдений с температурой +18,1˚

Со вторника в Пермском крае ожидается похолодание.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.