Андрей Стрельцов «Молот» счёл итоги сезона удовлетворительными Главную задачу — попадание в плей-офф команда выполнила Поделиться Твитнуть

ХК «Молот»

В понедельник, 27 марта, хоккейный клуб «Молот» провёл пресс-конференцию для журналистов, на которой были подведены итоги выступления команды в сезоне 2022/23.​ Оно признано удовлетворительным. ​

«Несмотря на то что сезон вышел неоднозначным (мы провалили старт, были проблемы в выездной серии зимой), но в итоге сумели выполнить главную задачу — выйти в плей-офф, а затем там достойно сыграли», — прокомментировал генеральный директор ХК «Молот» Александр Гулявцев.

Напомним, что по итогам регулярного чемпионата ВХЛ «Молот» занял итоговое 14 место. Это позволило выступить в плей-офф.​ Затем в семи матчах в 1/8 Кубка Петрова подопечные Сергея Бердникова уступили занявшему третье место красноярскому «Соколу».

Что касается финансовой составляющей, то она, по словам Гулявцева, на протяжении сезона у клуба была стабильной. ​

Сейчас команда уходит в отпуск, а с мая в ВХЛ откроется трансфертное окно, и «Молот» начнёт готовиться к новому сезону.

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