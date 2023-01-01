Алёна Бронникова В Горнозаводске работодатели задолжали сотрудникам 1,6 млн рублей Это единственный муниципалитет Прикамья, который имеет долги по зарплатам Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Пермьстата, на 1 марта 2023 года задолженность по заработной плате в Пермском крае составила 1,6 млн руб. Весь объём просроченного долга сложился по Горнозаводскому городскому округу.

Задолженность образовалась в организациях, занятых сбором, обработкой и утилизацией отходов, обработкой вторичного сырья из-за отсутствия собственных средств. Просроченных выплат ожидают всего 26 сотрудников. В расчёте на одного человека задолженности долг составляет 61,8 тыс. руб.

Тенденция задолженности по Горнозаводску сохранилась с прошлых периодов. В декабре 2022-го округ оказался единственным по Пермскому краю, где накопились долги по зарплатам. Общая сумма составила 16,6 млн руб. В январе просроченные выплаты были зафиксированы на территории Горнозаводска и Кудымкара в общем объёме 1,7 млн руб.

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