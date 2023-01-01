Елена Синица Долги по зарплате зафиксировали только в двух муниципалитетах Прикамья Это Кудымкар и Горнозаводской округ Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Пермьстата на 1 января, в Пермском крае долги по зарплате зафиксировали в двух муниципалитетах — в Кудымкаре и Горнозаводском округе.

На 1 января 2023 года задолженность достигла 1,7 млн руб. Наибольший объём просроченной задолженности по заработной плате приходился на организации, занятые сбором, обработкой и утилизацией отходов, обработкой вторичного сырья (92,1% от общей суммы задолженности).





Всего выплату долгов по зарплате ожидают 42 человека. В расчёте на одного работника сумма просроченной задолженности сложилась в размере 41,6 тыс. руб.





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