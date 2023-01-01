Алёна Бронникова Детский сад на улице Овчинникова в Перми появится только в 2026 году Здание будет рассчитано на 350 мест Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Власти Перми планируют ввести новый детский сад на 350 мест в м/р Плоский только к 2026 году. Об этом сообщил депутат городской думы Тимофей Чащихин.

«Ввод дошкольного образовательного учреждения запланирован на 2026 год. Строительство планируется на земельном участке общей площадью 1,2 га, что позволит разместить здание на 350 мест. В настоящее время идёт процесс формирования земельного участка», — написал депутат на своей личной странице ВКонтакте.

Детский сад будет построен на месте снесённого аварийного дома в районе улиц Овчинникова и Ползунова. Рядом находятся ещё несколько ветхих домов, ожидающих расселения и ликвидации. Срок строительства нового здания на этом месте зависит от того, когда будут снесены старые дома.

Чащихин уточнил, что держит этот вопрос на контроле. Предположительно разработкой проектно-сметной документации власти займутся в следующем году, а к строительно-монтажным работам приступят в 2025-м.

Ранее «Новый компаньон» рассказывал о том, что в 2022 году в Перми снесли 65 аварийных домов. На месте 20 из них проводится расчистка площадок для дальнейшего строительства.

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