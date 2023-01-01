В офлайн-магазинах для большинства покупок по картам клиентам не требуется вводить PIN-код Средний чек составляет до 1000 рублей Поделиться Твитнуть

Средний чек транзакций по картам ВТБ в первом квартале этого года составил 844 руб. Таким образом, в офлайн-магазинах для большинства покупок по картам клиентам не требуется вводить PIN-код, и для платёжных стикеров лимит на операции без подтверждения также не станет ограничением.

Средний чек всех розничных безналичных операций в ВТБ в 2022 году составил 1100 руб. Общее количество таких операций за год выросло на 5%, до 3,2 млрд, а общая сумма составила 3,6 трлн руб.

При этом средний чек по платежам и переводам через Систему быстрых платежей — 2519 руб.

«Розничные клиенты всё чаще пользуются картами и СБП для мелких повседневных покупок, при этом большая часть операций в офлайн-точках не требует введения PIN-кода: максимальный лимит операций без подтверждения устанавливает платежная система, и даже при лимите 1 тыс. руб. большинство покупок совершается без дополнительной идентификации. Поэтому лимит на проведение операций с помощью платёжного стикера без ввода PIN-кода на уровне 3 тыс. руб. также не станет ограничением для будущих пользователей технологии. Мы уже сейчас тестируем варианты таких стикеров и планируем запустить пилотный проект в ближайшее время», — комментирует Ростислав Яныкин, руководитель департамента розничного транзакционного бизнеса ВТБ.

Ранее Национальная система платёжных карт (НСПК) сообщила об установлении лимитов на проведение операций с помощью стикера без ввода PIN-кода на уровне 3 тыс. руб.

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