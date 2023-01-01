Елена Синица К концу 2024 года более 2,5 тыс. семей Прикамья смогут переехать из аварийного жилья в новостройки Поделиться Твитнуть

Правительство Пермского края

В ходе рабочей поездки в Бардымский муниципальный округ губернатор Пермского края Дмитрий Махонин вместе с членами регионального правительства и председателем Законодательного собрания Пермского края Валерием Сухих посетили одну из квартир в новостройке по ул. Куйбышева, 13. Сюда переехали жители из аварийных домов. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Дом был построен по нацпроекту «Жильё и городская среда». В марте 2023 года ключи от 39 новых квартир получили 97 жителей из непригодных для проживания зданий.

Так, одна из собственниц новой квартиры Зульхида Кантуганова отметила, что жильё ей нравится. По её словам, в доме тепло, уютно, и до работы идти всего две минуты. Она выразила благодарность властям за помощь.

Губернатор Дмитрий Махонин обратил внимание на то, что нужно не просто переселить горожан в новое жильё, но и обеспечить всей необходимой социальной инфраструктурой.

Помимо этого, власти обсудили вопрос ликвидации аварийного жилья. На сегодняшний день по темпам и объёмам расселения «аварийки» край входит в пятерку лидеров среди регионов России. Сейчас главная задача — реализовать цели первого этапа нацпроекта по расселению домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года, в 2024 году — на год раньше, чем установлено федерацией.



«Мы один из немногих субъектов страны, которые расселябт жителей не только в рамках нацпроекта, но и по региональной программе. Это позволяет комплексно подходить к данному вопросу. Как и в прошлом году, приоритет для нас сейчас — это строить дома не только в столице Прикамья, но и в других территориях региона. Это залог того, чтобы люди оставались жить в родных краях и имели возможность переезжать в рамках границ своего населённого пункта», — подчеркнул Дмитрий Махонин.





Со слов главы регионального минстроя Артёма Габдрахманова, с 2019 по 2022 год в комфортные жилые помещения уже переехали 29 тыс. жителей Прикамья. До конца 2024 года из аварийных домов в новые благоустроенные квартиры должно заехать ещё 13 тыс. человек. В настоящее время для них в 17 муниципалитетах Пермского края заключили контракты на приобретение 2,5 тыс. квартир в строящихся домах.





Например, летом будет сдан дом в Краснокамске по ул. Уральской, 10. Есть успехи и в Губахе. Ключи от новых квартир уже получили более 60 губахинцев в трехэтажном доме по ул. Ленина, 65.





Также ведётся работа и в других муниципалитетах региона — в Перми, Соликамске, Осе, Кунгуре, Кудымкаре.



«Мы постоянно взаимодействуем по этому вопросу с губернатором, региональным правительством, органами местного самоуправления. Важно помнить, что качество жилья определяет качество жизни», — отметил спикер краевого парламента Валерий Сухих.

По итогам рассмотрения вопроса Дмитрий Махонин поручил руководству минстроя Прикамья строго контролировать качество и темпы строительства домов, предназначенных для переселения жителей в комфортное и безопасное жильё.





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