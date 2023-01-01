Алёна Бронникова В Пермском крае в рамках нацпроекта «Образование» строится 19 школ на 13 тысяч мест Благодаря проекту, три школы Прикамья оборудуют для детей с ОВЗ Поделиться Твитнуть

В рамках национального проекта «Образование» в Пермском крае за счёт федерального и краевого бюджетов, а также на средства застройщиков ведётся строительство 19 школ, которые позволят обеспечить детям около 13 тыс. мест.

Проект начал реализацию в 2019 году, и за это время в Перми и территориях региона появились 18 школ на 11 тыс. мест. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Махонин на выездном заседании правительства Пермского края в Барде 24 марта.

«За последние три года сдали 18 школ на 11 тыс. мест. Большое внимание уделяем вопросам дополнительного образования, модернизируем учреждения среднего профессионального и высшего образования, развиваем их материально-техническую базу. Это удаётся, в том числе, благодаря привлечению федерального финансирования», — рассказал глава Прикамья.

Программа поможет обеспечить доступным образованием детей и молодёжь даже в небольших населённых пунктах. В национальный проект входят семь региональных, среди которых «Молодые профессионалы», «Современная школа», «Успех каждого ребёнка», «Цифровая образовательная среда», проекты по патриотическому воспитанию. Четыре из них находятся под руководством краевого минобра.

Для детей с ОВЗ в образовательных учреждениях открываются специально оборудованные кабинеты и мастерские, читальные залы. К 1 сентября в пермской школе № 18, школе № 4 для обучающихся с ОВЗ в Березниках, и в кизеловском интернате будет обновлена материально-техническая база.

В 2023 году с помощью проекта «Успех каждого ребёнка» будут отремонтированы спортивные залы в четырёх школах: Марковской (Чайковский ГО), Заболотовской (Большесосновский МО), Майской (Краснокамский ГО) и Юксеевской (Кочёвский МО).

В малых городах и сёлах в 2023 году при школах и центрах дополнительного образования работают 49 центров цифрового образования «Точка роста». В этом году планируется открыть ещё 14, пять из них появятся к 1 сентября. Один, например, планируется в Барде, в Чайковском будет открыт технопарк "Кванториум" на базе школы «НьюТон». Губернатор поручил главам муниципалитетов к началу учебного года подготовить все площадки, где будут открыты «Точки роста».

Нацпроект позволяет обеспечить закупку современного оборудования в учебные заведения для формирования единого цифрового пространства. В 2023 году новую технику смогут получить 34 школы, семь техникумов и колледжей, из краевого бюджета будут выделены деньги на поставку ещё 157 комплектов.

Участие в федеральных конкурсах позволяет привлечь средства на создание образовательно-производственных кластеров. Участие в проекте «Профессионалитет» в 2022 году позволило открыть в регионе три таких кластера и выиграть гранты на открытие в этом году металлургического и химического.

«Профессионалитет сегодня является флагманским проектом модернизации системы среднего профессионального образования. Сейчас Пермский край заявился ещё на один федеральный конкурс по созданию трёх новых образовательных кластеров по направлениям: педагогика, клиническая медицина и туризм и сфера услуг. Надеемся, что наши учреждения выиграют гранты», — сообщила на заседании министр образования Пермского края Раиса Кассина.

Три пермских колледжа поборются за гранты в размере 70 и 60,5 млн руб. На участие в конкурсе подали заявки Пермский колледж предпринимательства и сервиса, Пермский профессионально-педагогический колледж и Уральский медицинский колледж.

Махонин подчеркнул, что ключевая задача правительства состоит в выстраивании цепочки, которая поможет подготовить кадры исходя из потребностей местной экономики. Так, школьное образование должно помочь определиться детям с получением в дальнейшем специальности среднего профессионального или высшего образования, а СПО и вузам необходимо помогать молодёжи с трудоустройством на предприятия.

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