Елена Синица В Прикамье обсудили подготовку кадров для ИТ-сферы Поделиться Твитнуть

Фото: Минсвязи Пермского края

На днях состоялось первое в этом году открытое заседание общественного совета при Министерстве информационного развития и связи Пермского края.

Участники обсудили взаимодействие минсвязи и бизнеса для развития кадрового потенциала ИТ-отрасли, в том числе использование программ Пермского сетевого ИТ-университета (СИТУ). Об этом сообщает пресс-служба министерства информационного развития и связи региона.

Так, глава ведомства Пётр Шиловских подчеркнул, что информационная открытость станет лозунгом общественного совета на 2023 год.

«Открытый формат мероприятий показал свою эффективность и всецелое соответствие целям и задачам общественного совета. Поэтому было решено проводить заседание совета в открытом формате», — поделился министр.

В обсуждении приняла участие руководитель Пермского сетевого ИТ-университета (СИТУ) Ольга Димитрашко. С её слов, ИТ-компании могут активно взаимодействовать с минсвязи. Как минимум ведомство может помочь в поиске кадров и даст возможность направить сотрудников на обучение в СИТУ. Она отметила, что минсвязи заинтересовано в кадровом обеспечении отрасли.





С её слов, сейчас акцент делается на популяризации и продвижении отрасли среди подрастающего поколения.





В то же время, руководитель отдела HR-компании Fort Telecom Елена Белебезьева рассказала, что предприятие проводит экскурсии и образовательные встречи со школьниками, знакомя их с отраслью.





Что касается того, в каком направлении есть острая необходимость в кадрах, так это «Разработка интеллектуальных транспортных систем», говорит аналитик ООО «ТраффикДэйта» Ульяна Южанинова. Она отмечает, что в этом направлении крайне мало специалистов, поэтому важно выстроить активную работу с пермскими вузами.





Не стоит забывать о важности участия бизнеса в этом вопросе: проведение практик, стажировок для студентов, говорит председатель Общественного совета, декан механико-математического факультета ПГНИУ Андрей Кузнецов.





«От того, насколько бизнес-общественность будет поддерживать популяризацию цифровизации, зависит, как будут развиваться наука и образование. И региональному органу власти, и системе образования, в том числе представителям Сетевого ИТ-университета, важно понимать запрос бизнеса, чтобы мы могли объяснять населению, зачем нужно идти на курсы обучения по более узким ИТ-направлениям, где сегодня дефицит кадров», — подчеркнул Андрей Кузнецов.





Его поддержал и министр Пётр Шиловских, отмечая, что ИТ-компаниям стоит активнее участвовать в образовательном процессе будущих кадров.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.