За неделю в Перми зарегистрировано 8 ДТП с пострадавшими Выявлено 50 пьяных водителей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным ГИБДД, с 20 по 26 марта на территории Перми пресечено 2377 нарушений правил дорожного движения. В том числе были выявлены 50 нетрезвых или с признаками опьянения водителей. Восемь из них совершили данное правонарушение повторно в течение года. В отношении них рассматривается вопрос о возбуждении уголовных дел в соответствии со ст. 264.1 УК РФ.

Самым распространённым правонарушением (433 случая) стало непредоставление преимущества пешеходам. Сами пешие участники движения нарушали ПДД 427 раз.

Всего за неделю в городе зафиксировано 8 ДТП с пострадавшими; травмы получили 8 человек.

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