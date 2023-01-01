В Заксобрании Прикамья рассмотрят законопроект о выплатах при ЧС для иностранных граждан Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба Законодательного собрания Пермского края

Губернатором Прикамья в Законодательное собрание Пермского края внесён законопроект о выплатах при ЧС для иностранных граждан.

Как сообщает пресс-служба краевого парламента, документ расширяет категории лиц, которым могут быть назначены единовременные денежные выплаты в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций (ЧС) природного и техногенного характера. Такое право могут получить иностранные граждане и лица без гражданства.

Также проект актуализирует полномочия исполнительных органов госвласти региона и органов МСУ по созданию, реконструкции и поддержанию в состоянии постоянной готовности технических систем управления гражданской обороны и обеспечению своевременного оповещения населения.

Принятие изменений приведёт региональное законодательство в соответствие с федеральным. Законопроект будет рассмотрен на заседании ЗС в апреле.

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