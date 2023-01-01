В Пермском крае возбуждено уголовное дело о контрабанде лесоматериалов Поделиться Твитнуть

Сергей Копышко

Уральская транспортная прокуратура в ходе проверки исполнения таможенного законодательства при перемещении через таможенную границу ЕврАзЭС стратегически важных товаров и ресурсов выявила, что одним из участников внешнеэкономической деятельности из Пермского края была организована поставка пиломатериалов хвойных пород в иностранное государство с предоставлением в таможню недостоверных сведений об их происхождении.

Груз объёмом более 200 кубометров оценивался в более чем 1,5 млн руб.

По данному факту транспортным прокурором материалы проверки были направлены в Пермскую таможню для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных ресурсов).

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