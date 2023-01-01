Понедельник, 27 марта, может стать самым тёплым днём месяца в Пермском крае Температура поднимется до +14 градусов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Как сообщает Пермский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в понедельник, 27 марта, территория Пермского края попадёт в тёплый сектор циклона. В первой половине дня тёплый фронт принесёт обильные осадки, а температура поднимется до +9…+14º, в Перми воздух прогреется до +11º.

Со вторника, 28 марта, из-за опускающегося с северо-запада антициклона начнётся похолодание. Оно будет существенным, но в целом ситуация пойдёт далеко не по самому холодному сценарию, поскольку Пермский край в основном будет находиться на юго-западной и западной периферии антициклона.

На данный момент не ясна продолжительность установления антициклона, высокая динамичность атмосферы сохраняется. Несмотря на похолодание, неделя всё равно ожидается существенно теплее климатической нормы (на 4-2 градуса).

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