В Краснокамске за секс с несовершеннолетней осудят 18-летнего местного жителя Поделиться Твитнуть

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 18-летнего жителя Краснокамска Пермского края, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 134 УК РФ (половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, совершённое лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста).

Как сообщили в пресс-службе следкома, в октябре 2022 года обвиняемый, оставшись наедине с 15-летней знакомой, достоверно зная о её возрасте, по обоюдному согласию вступил с ней в интимные отношения.

В ходе следствия обвиняемый полностью признал свою вину.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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