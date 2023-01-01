В Прикамье директор образовательного учреждения осуждена на три года за мошенничество Жительница Березовского района также признана виновной в растрате и превышении полномочий Поделиться Твитнуть

Собранные в Кунгурском межрайонном следственном отделе следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения

В Пермском крае суд вынес обвинительный приговор в отношении жительницы Березовского района. Она признана виновной в совершении трёх преступлений: мошенничестве, растрата и превышении должностных полномочий.

Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону, следствием и судом было установлено, что осужденная, занимая должность директора одного из образовательных учреждений, в 2020-2021 годах издавала приказы о поощрении подчиненных сотрудников, завышая сумму полагающихся им стимулирующих выплат, а потом требовала у них начисленные излишние денежные средства, изымала и обращала в свою пользу.

Также в августе 2021 года она сдала в металлолом металлическую трубу, находившуюся на стадионе учреждения, и вырученные средства растратила по своему усмотрению.

Своими действиями виновная причинила ущерб бюджетной системе на сумму 227 тыс. рублей и 72 тыс. рублей физическим лицам. В период расследования уголовного дела обвиняемая добровольно возместила 25 тыс. рублей, 122 тыс. рублей у неё было изъято, также был наложен арест на её имущество на сумму 650 тыс. рублей.

Приговором суда осужденной назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно.

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