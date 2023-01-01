Андрей Стрельцов «Амкар» завершил последний тренировочный сбор Четыре игры команда выиграла, две проиграла Поделиться Твитнуть

ФК «Амкар»

Третий заключительный тренировочный сбор пермский «Амкар» провёл в Краснодарском местечке Лоо. Подопечные Рустема Хузина сыграли шесть контрольных игр.

Два матча «красно-чёрные» проиграли ивановскому «Текстильщику» и раменскому «Сатурну». В четырёх встречах пермяки праздновали победу. Среди поверженных оказались брянское «Динамо», ФК «Чертаново», «Оренбург-2» и молодёжка «Волгаря» из Астрахани.

Сейчас команда вернулась в Пермь, и игроки получили время на отдых. Уже 2 апреля пермская футбольная команда стартует в возобновляющемся первенстве Второй Лиги. В Миассе «Амкар» сыграет первый официальный матч в этом году против местного «Торпедо».

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