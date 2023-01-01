В МЧС жителей Прикамья предупредили о сильном тумане 27 марта Поделиться Твитнуть

В понедельник, 27 марта в Пермском крае ожидаются неблагоприятные метеорологические явления: в отдельных районах возможен сильный туман. Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на региональное управление МЧС.

В ведомстве пояснили, что с ухудшением видимости возможны заторы на дорогах и увеличение дорожно-транспортных происшествий. Водителям рекомендовано строго соблюдать дистанцию и скоростной режим, избегать резких манёвров и торможений. В сумерки и тёмное время суток обязательно включать противотуманные фары, при этом свет от фар должен быть направлен вниз, на дорогу. Пешеходам рекомендуется с осторожностью переходить проезжую часть.

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