Олег Антонов Дорогу от Губахи до горы Крестовой могут построить за 587 млн рублей Объект должны сдать в эксплуатацию в декабре 2024 года Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Власти Пермского края объявили конкурс на разработку проектной и рабочей документации, а также на само строительство автомобильной дороги к верхнему кластеру курорта «Губаха» до вершины горы Крестовая с обустройством парковок. Информация появилась на портале госзакупок.

Начальная (максимальная) цена контракта — 587,4 млн руб. Победителя конкурса должны определить 14 апреля.

Согласно конкурсной документации, дорога будет двухполосной, её общая протяжённость составит 1,7 км.

Подрядчик обязан приступить к работам в начале следующего года. Сдача объекта планируется не позднее 12 декабря 2024-го.





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