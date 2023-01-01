Олег Антонов В Перми в детской библиотеке имени Кузьмина выявлены нарушения пожарной безопасности Их устранением за счёт краевого бюджета займётся пермский подрядчик Поделиться Твитнуть

фото: ФРПК

Устранением нарушений требований пожарной безопасности объекта культурного наследия «Дума городская», расположенного по адресу: Пермь, ул. Сибирская, 11, займётся ООО «Пермстроймет+» — одна из немногих в Пермском крае компаний, имеющих лицензию на осуществление работ на памятниках истории и культуры.

Аукцион на проведение работ проводило ГБУК «Пермская краевая детская библиотека им. Л.И. Кузьмина» — учреждение расположено в историческом здании.

«Пермстроймет+» стал единственным участником аукциона, с ним будет заключён договор на 2 млн 125,4 тыс. руб. — это начальная (максимальная) цена контракта. Деньги выделит бюджет Пермского края.

Подрядчик, как только получит разрешение на выполнение работ в Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Пермского края, должен устранить указанные в предписании надзорного органа нарушения в течение 145 суток.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.