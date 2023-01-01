В Прикамье 26 марта прогремели грозы Поделиться Твитнуть

Пермский край вновь содрогнули мартовские грозы. Об этом пишет издание «Метеоролог и я».

По данным специалистов, необычное для начала весны явление фиксировалось с 3:20 до 6:20 местного времени 26 марта к западу от Перми — там выстроилась целая линия с разрядами.

Также гремело в районе Карагая, Нытвы и Добрянки.

Ранее синоптики рассказывали, что 9 марта этого года в Красновишерске Пермского края прошла снежная гроза. На город обрушился ливневый снег в сопровождении порывистого ветра, и прогремели грозовые разряды.

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